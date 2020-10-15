МЧС предупреждает о сильном тумане 16 октября в Ленобласти

Туман окутает Ленобласть ночью 16 октября. Фото: Алексей ФОКИН

МЧС предупреждает об очередном тумане, который нагрянет в Ленобласть 16 октября 2020 года. Спасатели сообщили о том, что ночью видимость на дорогах существенно снизится. Для безопасности водителям и пешеходам следует соблюдать определенные правила.

- По прогнозу Гидрометцентра, 16 октября 2020 года, начиная с 02:00 и заканчивая 05:00, в Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров и меньше. В связи с этим повышается вероятность ДТП. Если у водителя есть возможность, то необходимо отменить поездку. В обратном случае следует снизить скорость на дороге – показатель на спидометре должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели не забыли и про пешеходов – в условиях тумана лучше всего передвигаться, имея на своей одежде какие-либо светоотражающие элементы, особенно если человек идет по краю проезжей части.