Бывшего мужа петербурженки Юлии Шик, похитившего двух детей в Португалию, лишили родительских прав

Андрей Зайцев, укравший детей у петербурженки Юлии Шик, окончательно лишился родительских прав. Фото: СОЦСЕТИ

В деле петербурженки Юлии Шик и ее мужа Андрея Зайцева, похитившего двух сыновей в Португалию, кажется, поставлена жирная точка. Напомним, после развода с женой горе-супруг сбежал с маленькими Степаном и Федором за границу. Вернуть Юлии детей помог петербургский парламент, который вовремя вмешался в споры матери и отца, разработав поправку к закону, по которому родителям-похитителям грозит уголовное преследование.

Спустя несколько лет «путешествий» по судебным инстанциям, злоключения Юлии Шик закончились.

- Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию на решение Красносельского районного суда и оставил без изменения принятое соответствующее решение. Андрея Зайцева лишили родительских прав за их злоупотребление. При этом он все еще обязан оплачивать алименты, - сообщила Юлия.

Добавим, что после резонанса истории в СМИ и выступлений главы ЗакСобрания Вячеслава Макарова в защиту Юлии Шик, она даже претендовала на пост детского омбудсмена Санкт-Петербурга, но во втором туре проиграла Анне Митяниной