«Не получилось»: Семак подверг критике трансферную кампанию «Зенита»

Сергей Семак оценил итоги трансферной кампании "Зенита" в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подверг пусть и небольшой, но критике трансферную кампанию клуба. По мнению наставника сине-бело-голубых, приход мастеровитого Вендела, возвращение надежного Кузяева и воспитанника Чистякова – это, конечно, хорошо, но неидеально.

- У нас были определенные планы о том, какие позиции и как нужно усиливать. К сожалению, то, что мы хотели сделать, не получилось. И Вендел, и Кузяев – нужны нашей команде. Это этап движения вперед. Возможно, варианты не на 100% точечные, которые нам нужны были бы с точки зрения тех или иных позиций, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».

Следующий матч петербургский клуб проведет против «Сочи» - в субботу 17 октября. Начало домашнего поединка намечено на 14:00. Пока что лидерство в РПЛ держит «Зенит» и «Спартак», набрав по 21 очку. Следом за ними идут «Сочи» и ЦСКА с 19 баллами.