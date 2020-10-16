Петербуржцы спасли рыжего котенка, замурованного под полом в офисе

Петербуржцы вскрыли пол, чтобы спасти замурованного котенка в офисном кабинете. Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры «Кошкиспаса» вытащили замурованного под полом котенка в офисном помещении, находящемся на площади Коммуны в Колпино. В разгар рабочего дня мяукающего животного услышали директор и сотрудницы фирмы. Звук шел откуда-то снизу. Делать было нечего – пришлось оставлять заявку спасателям. Те приехали к концу рабочего дня, но никто из сотрудников компании не спешил домой, так как все волновались за судьбу котенка.

- Пол оказался «слоеным пирогом»: линолеум, плита ДСП, паркет, доска-дюймовка и в довершении еще одна доска. Чтобы вырезать небольшой уголок 20х20 см пришлось изрядно попотеть, - делятся впечатлениями сотрудники «Кошкиспаса» во «Вконтакте».

Маленький «узник» сбежал подальше от шума и не сразу пришел к выпиленной дырке в полу. Спасатели включили смекалку и запустили на своих телефонах запись мяуканья мамы-кошки. Потихоньку рыжик приполз к людям, его схватили и успешно достали. Грязного и голодного котенка забрала на «попечительство» одна из сотрудниц компании.