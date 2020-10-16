Нашествие голодных лис на город заметили жители Санкт-Петербурга

Голодные лисички пришли за едой в Санкт-Петербург Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях рассказали о нашествии лис. То тут, то там горожане встречают рыжих плутовок, которые смел выходят к людям в надежде, что их угостят какой-нибудь вкусняшкой. В пятницу, 16 октября 2020 года, петербурженка рассказала в соцсети о том, что одну такую наглую лису она с мужем встретила на алее Славы в Красносельском районе.

Одна лиса шла по пятам за людьми на алее Славы Фото: СОЦСЕТИ

- Видимо, ее там постоянно подкармливают. Первый раз, когда видели ее, она боялась людей. А в этот раз нагло шла за нами. Даже как-то не по себе было, - поделилась горожанка.

Комментаторы в сети подхватили и рассказали, что тоже часто встречают лис в городе. Так, один из горожан видел лису, перебегающую дорогу на Петергофском шоссе. Также лис часто видят на Торфяновке, в Зеленогорске, а житель Коммунар Гатчинского района кормил такую красавицу, бросая ей еду из окна дома.

Рыженькая лиса в Зеленогорске Фото: СОЦСЕТИ

- Голодные дни, вот и идут в город. Но лучше к ним близко не подходить, лисы могут переносить бешенство, - напомнили пользователи сети горожанам.