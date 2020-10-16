Водитель тягача снес фонарный столб, повредив электропровода, и скрылся с места ДТП в Лебяжьем Ленинградской области

Водитель тягача снес фонарный столб в поселке Лебяжье и скрылся с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях разыскивают горе-водителя, который устроил ДТП в поселке Лебяжье Ленинградской области, и скрылся. Авария произошла в 6:30 часов в пятницу, 16 октября 2020 года. По рассказу свидетеля, неизвестный управлял тягачом.

- Совершая маневр разворота по направлению в Санкт-Петербург, тягач повредил дорожные знаки "пешеходный переход", "автобусная остановка" и снес фонарный столб, повредив линию электропроводов, после чего скрылся в направлении Соснового Бора, - рассказал в соцсети очевидец.

Как отмечает свидетель, тягач был похож на автомобиль марки "Скания". После ДТП у него остался сильный залом бампера прицепа с левой стороны.

Утренняя авария не осталась без последствий. Фонарный столб рухнул на проезжую часть, из-за чего перегородил половину дороги. Теперь остальным автомобилистам придется объезжать фонарь по встречной полосе или через дворы.