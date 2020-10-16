Самую холодную ночь с начала осени 2020 года зафиксировали в Санкт-Петербурге 16 октября

Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени 2020 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Осень заметно обосновалась в Санкт-Петербурге. Минувшая ночь с 15 на 16 октября 2020 года оказалась самой холодной с начала нового сезона. При таком резком похолодании, совсем немного осталось и до ночным заморозков.

- Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени. Сегодня минимальная температура воздуха составила всего плюс 1,7 градусов по Цельсия. До этого минимум сезона составлял плюс 4 градусов - 15 октября, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Зима тоже уже начинает напоминать о себе. В Санкт-Петербурге ожидают первый снег. Как рассказывал ранее синоптик, резкое похолодание придет во второй половине октября. Так оно и случилось. Также он обещал и мокрый снег в третьей декаде месяца. По всей видимости, самое время доставать теплые пуховики.

По данным гидрометцентра, ночь с 16 на 17 октября станет еще холоднее. Ожидается всего ноль градусов.