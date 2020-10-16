Температура упадет ниже климатической нормы в Санкт-Петербурге 16 октября

Погода в Петербурге 16 октября окажется холоднее, чем по климатической норме Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти половина осени в Санкт-Петербурге выдалась необычно теплой, а теперь резко поменялась. Если до середины октября температурный фон в городе постоянно был выше климатической нормы, то в пятницу, 16 октября 2020 года, все будет совсем наоборот. Горожанам следует одеваться потеплее, чтобы не простыть. Тем более, что в городе все еще продолжается пандемия коронавируса.

- Сегодня, 16 октября, на метеорологические условия Северной столицы начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, температура воздуха днем поднимется всего до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области плюс 3-8 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. Ветер холодный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

Напомним, что минувшая ночь оказалась самой холодной с начала осени. Температура опустилась до плюс 1,7 градусов.