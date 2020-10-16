Испуганного щенка малого шпица в желтом ошейнике ищут в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищут пропавшего щенка в желтом ошейнике Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге у горожан просят помощи в поисках щеночка малого шпица. В социальной сети в пятницу, 16 октября 2020 года, появилось объявление о пропаже собаки. Малыш бело-черной окраски пропал, когда хозяева переезжали в новый дом. Еще совсем маленькая, собака испугалась грохота и в панике сбежала.

- 14 октября около 19 часов у станции метро "Обухово" при переезде в новый дом, испугавшись городского грохот, из переноски выскочил щенок малого шпица, подросток 6 месяцев. Щенок в шоке, очень напуган, впервые в городе, место не знает. Передвигается очень быстро, может оказаться в рядом прилегающих районах, - рассказали в сети хозяева пса.

В момент пропажи на щенке был новый желтый ошейник и красный поводок. Сам он темно-мраморного окраса с пятнами по телу и светлой мордочкой.

- Просьба, видевших щенка, сообщить о данном месте, а в идеале приютить у себя до приезда хозяев или заводчика. Вознаграждение нашедшему или другой щенок от заводчика.е

Также хозяева опубликовали фотографию собаки, похожей на пропавшую.