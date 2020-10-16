Мужчина в наркотическом приходе жестко избил свою подругу на улице Санкт-Петербурга

Наркоман жестко избил свою подругу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии наркотического прихода жестоко избил свою подругу. В четверг, 15 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от парка рядом с перекрестком улицы Харченко и Полюстровского проспекта, возле АЗС, какой-то недаекват бьет женщину. Правоохранители немедленно выехали на место.

- К моменту, как приехал наряд ППСП, мужчина с женщиной уже переместились на пересечение 1-го Муринского проспекта и улицы Карбышева. Полицейские задержали подозреваемого, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Задержанным оказался 27-летний мужчина, который был в состоянии наркотического опьянения. Его отправили в отделение полиции.

Пострадавшая тоже была под действием наркотиков. С острым отравлением психоактивным веществом и различными травмами ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.