Безработный избил продавщицу магазина ради бутылки водки в Санкт-Петербурге

Мужчина украл бутылку водки из магазина и избил продавца в Кронштадте
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В городе Кронштадт, который находится в составе Санкт-Петербурга безработный мужчина решил начать свой день с алкоголя и преступления. В 7 часов утра в четверг, 15 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный человек зашел в помещение сетевого магазина, расположенного в доме 11 по Ленинградской улице, и напал на молодую продавщицу.
- Мужчина ударил 21-летнюю работницу магазина, после чего схватил со стеллажа бутылку водки, стоимостью 164 рубля, и поспешил скрыться с места преступления, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.
Полицейские выехали на метро, отсмотрели видео с камер наблюдения и отправились искать преступника. В 10:45 часов подозреваемый был задержан у дома 34 по Пролетарской улице.
Подозреваемым оказался 46-летний безработный местный житель. Бутылки алкоголя к тому моменту у него уже не было.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело.