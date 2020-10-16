Безработный избил продавщицу магазина ради бутылки водки в Санкт-Петербурге

Мужчина украл бутылку водки из магазина и избил продавца в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кронштадт, который находится в составе Санкт-Петербурга безработный мужчина решил начать свой день с алкоголя и преступления. В 7 часов утра в четверг, 15 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный человек зашел в помещение сетевого магазина, расположенного в доме 11 по Ленинградской улице, и напал на молодую продавщицу.

- Мужчина ударил 21-летнюю работницу магазина, после чего схватил со стеллажа бутылку водки, стоимостью 164 рубля, и поспешил скрыться с места преступления, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Полицейские выехали на метро, отсмотрели видео с камер наблюдения и отправились искать преступника. В 10:45 часов подозреваемый был задержан у дома 34 по Пролетарской улице.

Подозреваемым оказался 46-летний безработный местный житель. Бутылки алкоголя к тому моменту у него уже не было.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.