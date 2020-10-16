Больше 30 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 30 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавируса за последние сутки. Такие данные на утро 16 октября приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 944 человека. Под медицинским наблюдением находится 1957 человек. Из них 39 - в обсерваторе, 993 - контактные, 925 - на самоизоляции. - сообщает пресс-служба Смольного.

Вместе с ростом обследованных и заболевших, растет и число звонков, поступающих на единую городскую «горячую линию» по коронасирусу. За сутки операторами службы «122» обработано 298 вызовов.

Одновременно с осенним подъемом заболеваемости активизировалось и волонтерское движение. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 415 добровольных помощников, из которых 268 уже аккредитованы и прошли обучение.

На оказание помощи волонтерами за сутки поступило 306 заявок, 253 из которых выполнены 253, а остальные находятся в работе. Те петербуржцы, которым нужно содействие или внимание волонтеров, могут оставить заявку по номеру: 8-800-200-34-11.