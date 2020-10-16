Снова рекорд: еще 647 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Еще 647 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Санкт-Петербурге 16 октября. Утром пятницы объявлено, что за минувшие сутки заразились «ковидом» еще 647 человек. Это на девять больше, чем вчера.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге за время пандемии достигло 50 573 человек, - сообщает информцентр Оперштаба.

Из этого количества выздоровели 32 850 пациентов (+322). То есть заболеваемость по прежнему вдвое превышает число излечившихся.

В активном состоянии болезни на утро 16 октября находятся уже 14 347 человек.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы и новые смертельные случаи. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили еще 25 смертей от коронавируса. Всего с весеннего начала пандемии жертвами «ковида» в Петербурге стали 3376 горожан.