Любопытную лису спасли на станции аэрации в Санкт-Петербурге

Любопытную лису спасли на станции "Водоканала" и отправили гулять в лес / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге любопытная лиса забрела на Центральную станцию аэрации "Водоканала". Как рассказали в пятницу, 16 октября 2020 года, на предприятии, гостья несколько дней гуляла по территории сооружений. Дикое животное никому не мешало, однако работники побоялись, что лисица может нечаянно навредить себе.

- О диком животном сообщили в комитет по природопользованию. Несколько дней специалисты ведомства и работники станции совместно искали любознательную гостью на прилегающей территории, - рассказали в "Водоканале".

Поймали лису специальным сачком. После ее поместили в переноску и осмотрели. Плутовка была совершенно здорова, никаких повреждений и ран на ней замечено не было.

Лису выпустили в естественную среду обитания в Шунгеровском лесопарке, где ей ничего не угрожает.

Напомним, что в последнее время петербуржцы стали часто замечать лис в городе. Они выходят к людям в поисках еды.