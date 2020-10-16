Еще 25 случаев: Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 3376 человек

Еще 25 человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 25 смертельных случаев увеличилось количество летальных исходов от коронавируса в Санкт-Петербурге. Это второй показатель по России. Опережает Петербург только Москва, где за минувшие сутки скончались 54 человека.

- По состоянию на 10:30 утра в России зафиксированы еще 232 смертельных случая. Общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 23 723, - сообщает информационный центр федерального Оперштаба.

Больше всего смертей среди пациентов с коронавирусом произошло в Москве - 5850. Петербург занимает второе место с 3376 жертвами коварной болезни.

Отметим, что 16 октября в городе опять установлен рекорд суточной заболеваемости. Это уже 647 новых случаев. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 50 573 горожанина, 32 850 из них выздоровели, а 14 347 остаются а активном состоянии болезни.