Борьбу с коронавирусом усилят в пригородном транспорте Санкт-Петербурга

В пригородном транспорте Санкт-Петербурга усиливают борьбу с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге усилили борьбу с коронавирусом в пригородном транспорте. В пятницу, 16 октября 2020 года, в Смольном рассказали, что на постоянной основе проводится дезинфекция помещений вокзалов, станций и остановочных пунктов. Состояние здоровья машинистов, кассиров и контролеров также находится под постоянным наблюдением.

- Дезинфекция и проветривание пассажирских и служебных помещений вокзалов и пригородных станций проводятся по установленным графикам несколько раз в день. Дополнительная мера, направленная на борьбу с вирусом – ионизация воздуха в кассовых залах и залах ожидания, - рассказали в комитете по транспорту.

За 9 месяцев текущего года АО «СЗППК» приобрело более 400 тысяч одноразовых масок, 258 тысяч пар защитных перчаток, более 10 тысяч флаконов антисептического ге-ля, 7,7 тысяч туб с дезинфицирующими салфетками.

Схожие меры по дезинфекции помещений, информированию пассажиров и контролю за состоянием здоровья сотрудников выполняются в аэропорту «Пулково», на железнодорожных вокзалах и автовокзале.