Обновленный закон «о наливайках» представили в петербургском ЗакСе

Доработанный закон "о наливайках" внесли в ЗакС. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Заксобрании Санкт-Петербурга представили обновленный вариант закона «о наливайках», который ранее вызвал множество споров и опасений, что его принятие приведет к закрытию авторских баров. После критики, по поручению спикера парламента Вячеслава Макарова, авторы закона собрали рабочую группу и внесли изменения в документ.

- Чтобы защитить заведения в историческом центре, минимальную площадь зала обслуживания предлагается снизить до 20 кв. метров. Требование о 50 «квадратах» сохранится для точек в многоквартирных домах двух типов — «Хрущевки» (постройки в период с 1957 по 1970 годы) и «Панельные» (постройки 1970-1980 годов), - сообщает один из разработчиков закона депутат Денис Четырбок.

Кроме того, в понятие зала обслуживания войдет кухня, сцена, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и другие помещения. То есть почти вся площадь бара. Таким образом, малые бары получают возможность работать и дальше.

Начало действия закона для 50-метровых баров перенесено на год - на 1 января 2022-го.