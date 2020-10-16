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Главный синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербурге выпадет первый снег

По словам специалиста, заморозки перенесутся на новую неделю
Лилия КОЗЛОВА
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Главный синоптик Петербурга «перенес» первый снег на понедельник

Главный синоптик Петербурга «перенес» первый снег на понедельник

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга "перенес" первый снег. Ранее Александр Колесов сообщал, что заморозки и осадки ожидаются 16 октября. Однако снег так и не выпал. Теперь специалист отмечает, что снежинки все же стоит ждать, но в начале будущей недели.

- Завтра снега не будет. Немного по-другому все распределяется. Я думаю, что снег тот, который мы увидим, больше вероятен в понедельник. Сейчас новый циклон выходит и на выходных будет относительно тепло, плюс 5-7 градусов. Завтра осадков практически нет, они будут только со второй половины дня в воскресенье. Но это будет дождь, — приводят слова Александра Колесова "Невские новости".

Что касается Ленинградской области, то там значительно похолодает в ближайшее время, а ночами температура опустится ниже нуля.

- Осадки будут больше по территории Ленинградской области, потому что город теплый. Но вероятность и в понедельник, и во вторник остается. Прямо над нами будет циклон, холодная воздушная масса и дождь с мокрым снегом очень вероятен, - отметил Колесов.