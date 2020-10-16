Тещу расчлененного рэпера Картрайта привезли в суд

Тещу рэпера Картрайта могут подозревать в соучастии его убийства. Фото: кадр с youtube.com

Тещу рэпера Энди Картрайта Елену Кохал привезли в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Утром 16 октября здесь началось заседание, на котором задержанной ранее женщине должны избрать меру пресечения.

- Да, она здесь. Заседание началось в 12:00, - сообщил источник «КП-Петербург».

При этом никто из представителей правоохранительных органов и даже адвокат самой Елены Кохал не говорит, по какой статье ее обвиняют. Ранее уже высказывались преджварительные версии, что мать могла помогать дочери - жене рэпера Картрайта Марине Кохал избавляться от трупа мужа.

Впрочем, в этом случае от ответственности женщину могут освободить, а вот если речь идет о соучастии в убийстве, а дело в отношении Марины Кохал заведено по этой статье, то тогда арест весьма возможен.

Напомним, что 14 октября следователи приехали с внезапным обыском к теще музыканта. По некоторым данным они искали желудок рэпера, который был не найден и в котором могли остаться следы отравления. Внука у Елены Кохал забрала опека.