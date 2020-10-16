Спикер ЗакСа призвал сохранить социальную направленность бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год

В Петербурге готовятся к первому чтению бюджета на 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в ближайшее время приступят к рассмотрению бюджета на 2021 год. Документ был внесен 12 октября. А в преддверии первого чтения к депутатам обратился председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Он призвал сделать бюджет города по-настоящему народным. Спикер петербургского парламента также отметил, что рассматривать бюджет придется в неординарных условиях, а ситуация с коронавирусом ставит сложные задачи.

- В новый год город должен войти с такой финансовой программой, которая будет одновременно учитывать необходимость выделения значительного резерва средств на обеспечение безопасности и медицинское обслуживание граждан, и ударный пакет ассигнований на восстановление экономики, - сказал Вячеслав Макаров. - При этом мы обязаны не просто сохранить жесткую социальную направленность нашего бюджета, а сделать его по-настоящему народным.

Спикер ЗакСа также отметил среди важнейших задач соцподдержку ветеранов, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных, малообеспеченных и молодых семей. А также развитие медицины города и сохранение и создание новых рабочих мест.