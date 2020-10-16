Теще рэпера Энди Картрайта продлили задержание на 72 часа

Теще рэпера Картрайта продлили арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на трое суток срок задержания теще рэпера Энди Картрайта. Женщину подозревают в пособничестве дочери Марине Кохал, которая, как считает следствие, отравила собственного мужа а потом расчленила труп.

- Фабула выглядит так: Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту, в ходе конфликта, действуя умышленно, при пособничестве Елены Кохал, неустановленным следствием способом причинила смерть мужу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, после убийства Марина Кохал, при помощи матери, расчленила труп супруга и частично его уничтожила. Тем не менее, 29 июля женщина позвонила подруге-адвокату и рассказала о расчленении. Марина Кохал заявляет, что не убивала мужа, а лишь хотела скрыть факт его смерти.

Мать женщины также отрицает свою вину.

Следующее заседания по выбору меры пресечения Елене Кохал состоится 19 октября.