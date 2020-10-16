15-летней школьнице предъявлено обвинение в убийстве своей бабушки в Санкт-Петербурге

Петербургской школьнице, подозреваемой в убийстве своей бабушки, предъявили обвинение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следователи в пятницу, 16 октября 2020 года, предъявили обвинение 15-летней девочке, которая подозревается в жестокой, кровавой расправой над своей 78-летней бабушкой. Трагедия произошла поздно вечером в среду, 14 октября, в квартире дома на Ланском шоссе.

- По данным следствия, находясь в квартире у бабушки с дедушкой, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей родственнице не менее трех раз ударила пенсионерку ножом в область живота, а также в область головы и туловища. Бабушка скончалась на месте, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Также дедушка девочки рассказывал, что когда обнаружил свою супругу мертвой, заметил, что из дома пропали деньги и документы.

Сейчас проводятся следственные мероприятия и экспертизы. Следователями в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Девочке предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

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