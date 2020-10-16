Труп нашли в кабине подъемного крана на Московском проспекте в Петербурге

На стройке в Адмиралтейском районе в кабине крана умер человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства смерти молодого уроженца Дагестана, труп которого нашли в кабине подъемного крана. На место происшествия полицейских вызвали медики скорой помощи.

- 15 октября в 15:45 поступило сообщение от службы «03» о том, что по адресу: Московский проспект, 65 в кабине подъемного крана обнаружен труп мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия оперативники установили, что умершим оказался молодой уроженец Дагестана, которому в мае исполнилось 24 года.

Осмотр экспертами показал, что внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Никакого оружия поблизости также не оказалось, а сам мужчина никогда не был судим. Причины его гибели прямо в кабине башенного крана установит судмедэкспертиза.

Тело направлено в морг.