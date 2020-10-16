Движение по дороге в аэропорт «Пулково» ограничат почти на месяц

Дорогу в "Пулково" частично перекроют из-за ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ближайший месяц петербуржцам, собирающимся лететь из «Пулково» по делам или на отдых, лучше выезжать из дома заранее. По дороге в аэропорт прогнозируются серьезные пробки. А причиной для них станет дорожный ремонт.

- С 17 октября по 14 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по дороге в аэропорт «Пулково» от Пулковского шоссе до здания терминала, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Учитывая, что подъезды к аэропорту по Пулковскому шоссе стоят почти в любое время дня, а иногда и ночи, то запас на дорогу в «Пулково» стоит делать солидный.

Также ГАТИ сообщает о закрытии движения по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С. (с 19 октября 2020 года по 13 января 2021 года) и на Цветочной улице от Рощинской улицы до Иркутской (с 20 октября по 4 ноября).