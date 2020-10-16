Главный штаб Эрмитажа и библиотека Ленина не смогут принять участников «Тотального диктанта»

Тотальный диктант состоится в субботу, 17 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный штаб Эрмитажа в день «Тотального диктанта» хоть и не примет участников, но все останется основной площадкой проекта. Как и планировалось, автор текста Алексей Геласимов в качестве главного «диктатора» именно отсюда зачитает петербуржцам свое произведение. Правда, услышать его можно будет только по видеосвязи. Причиной такого решения стал рост заболеваемости ковидом среди сотрудников.

- В такой ситуации мы не можем подвергать дополнительным рискам сотрудников музея и наших участников, - сообщают на сайте проекта организаторы «Тотального диктанта». - Как бы нам ни хотелось провести все по плану, в текущей ситуации это невозможно.

По той же причине не будет работать и площадка в библиотеке имени Ленина в Петроградском районе. Однако тех, кто успел зарегистрироваться на эти локации, без диктанта не оставят. Организаторы уже подбирают замену закрывшимся площадкам. Места сообщат участникам позже.

- Для этого мы просим участников, которые регистрировались в Главный штаб Эрмитажа или Библиотеку им. Ленина, написать нам на почту dictant@gramocentr.ru c темой письма "Участник из ___________ (название площадки)", - говорится на сайте проекта.