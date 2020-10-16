Карта исторического центра Санкт-Петербурга с надписями на шрифте Брайля появилась в Александровском парке

Объемную карту центра Петербурга открыли в александровском парке. Фото: gov.spb.ru

Необычный памятник, или скорее арт-объект появился в Александровском парке Санкт-Петербурга. Здесь установили объемную карту исторического центра города, дополненную надписями шрифтом Брайля. Это сделано специально для инвалидов по зрению.

- Мы живем в прекрасном городе. И очень важно, чтобы его красота была доступна всем горожанам, в том числе и людям с нарушениями зрения, - заявил на открытии губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава города отметил, что в Петербурге еще появятся такие же объекты, рассчитанные на людей с различными видами физических возможностей.

Отметим, что карта, расположенная на территории скульптурной композиции «Мини-город» была создана учащимися Школы-интерната №1 им. К.К. Грота. их проект стал победителем ежегодного межрегионального фестиваля «Миссия - сохранить», проводимого КГИОП совместно с Международным советом музеев.

Сам объект состоит из объемных изображений двадцати главных достопримечательностей исторического центра Петербурга.