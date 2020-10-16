Строительство Широтной скоростной магистрали - ВСД начнется в первом квартале 2021 года

Губернатору показали проект ШМСД, строительство которой начнется в 2021 году. Фото: gov.spb.ru

Уже в начале 2021 года может начаться строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), более известной ранее как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Недавно федеральный бюджет выделил 10 миллиардов на первый участок у Витебского проспекта, а теперь о начале работ заявил и губернатор Санкт-Петербурга.

- Работы на первом участке Широтной магистрали скоростного движения – Витебской развязке – должны начаться не позднее первого квартала следующего года, - заявил Александр Беглов.

Глава города посетил выставку на Манежной площади ко Дню работников дорожного хозяйства и отметил, что несмотря на пандемию, дороги строить в Петербурге не перестали.

Так, до конца завершится первый этап строительства развязки у «Лахта Центра» и на участках Южно-Волхонской дороги. В 2021 году должен быть сдан транспортный обход Красного Села. В том же году начнутся работы по строительству Южной широтной магистрали и развязки на пересечении Московского и Дунайского проспектов.