Дополнительные электрички назначены на выходные до Выборга и Зеленогорска

С 25 октября электрички переходят на зимнее расписание. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные пригородные поезда назначены на ближайшие выходные на Выборгском направлении из Санкт-Петербурга и обратно. В субботу и воскресенье по одной паре электричек отправится с Финляндского вокзала до Выборга и Зеленогорска.

- Назначаются 17 и 18 октября: поезд № 7906 Выборг (11:02) – Санкт-Петербург-Финляндский (12:17); поезд № 7917 Санкт-Петербург-Финляндский (11:30) – Выборг (12:45); поезд № 6157 Санкт-Петербург- Финляндский (16:25) – Зеленогорск (17:23); поезд № 6174 Зеленогорск (18:02) – Санкт-Петербург- Финляндский (18:59), - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Одновременно в СЗППК информируют, что в связи с общим сезонным сокращением пассажиропотока, с 25 октября пригородные электрички на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги большей частью переходят на зимнее расписание. То есть будут ходить реже.

Точный график движения поездов следует уточнять в ж/д кассах и на вокзалах.