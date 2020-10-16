Рейд по «масочникам» прошел в Апраксином дворе

Рейд по проверке санитарных правил прошел в Апраксином дворе. Фото: gov.spb.ru

Рейд по проверке ношения средств индивидуальной защиты прошел по некогда самому людному месту Санкт-Петербурга - Апраксину двору. Днем 16 октября на рынок нагрянули инспекторы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, которые вылавливали посетителей и продавцов без масок и перчаток.

- Основная цель - не наказать, а привлечь внимание к необходимости использования масок и перчаток. Никто не заинтересован в новых жестких ограничительных мерах. Поэтому каждый должен делать максимум для профилактики заболевания, – заявила председатель Комитета Ольга Аришина.

С нарушителями, среди который оказались как продавцы, так и посетители торговых точек, провели разъяснительные беседы. Ну а несколько десятков человек все же «осчастливили» административными протоколами. По ним петербуржцам грозит штраф в четыре тысячи рублей. А если без маски и перчаток (это подчеркнули отдельно) поймали повторно, то и пять тысяч.

За все время пандемии объем штрафов превысил 50 миллионов рублей.