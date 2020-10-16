Суд оставил на свободе 15-летнюю школьницу, которую обвиняют в жестком убийстве бабушки

Суд оставил на свободе школьницу из Санкт-Петербурга, которую обвинили в жестокой расправе над бабушкой. Фото: СОЦСЕТИ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга не стал заключать в СИЗО или наказывать другой мерой пресечения 15-летнюю школьницу, которую обвиняют в жестокой расправе над бабушкой.

Напомним, труп пенсионерки нашли в своей квартире 14 октября. Следователи сообщают, что на ее теле обнаружили 13 колото-резаных ран. Орудие жестокого преступления так и не нашли. Под подозрения тут же пала внучка, нередко забегавшая в гости к бабушке и дедушке. Друзья школьницы рассказали «Комсомолке», что она всем сердцем любила пожилых родственников, а версия Следкома – якобы небылица.

- В суде девочка вину не признала, а от дачи показаний отказалась. Следствие не предоставило никаких документов, которые могли бы считаться основанием для возбуждения уголовного дела. Нет сведений о времени, дате и причине смерти потерпевшей. На месте происшествия не производился осмотр, а также информации об обнаружении трупа с явными признаками насильственной смерти, - рассказывает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так что пока школьница на свободе. По уголовной статьей, если ее вину в будущем все же докажут, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.