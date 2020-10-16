Плакаты от Комздрава с неправильным ношением маски заметили в метро Санкт-Петербурга

Плакат с неправильным ношением маски возмутил петербуржцев. Фото: vk.com/alexey2

Депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев рассказал о найденном плакате в метро Санкт-Петербурга, на котором изображен человек, неправильно надевший маску. В нем горожанам напоминают о необходимости уведомить врачей о своем возвращении из-за границы во время пандемии коронавируса.

- Их выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медицинской профилактики. То есть это официальные плакаты. Роспотребнадзор еще в начале 2020 года выпустил памятку, где говорилось, что «маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», - пишет Цивилев на своей странице во «Вконтакте».

На ошибку в плакате обратила внимание подписчица депутата Цивилева. Фото: vk.com/alexey2

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу Комздрава, где пояснили, что плакаты уже давно устарели. Их создавали в марте, когда коронавирус только пришел в Россию.

- Тогда еще не было масочного режима, поэтому на человека с неправильно надетой маской на рисунке никто даже внимания не обратил. Но по содержанию плакаты говорят не о масках или правильном их ношении. Их давно должны были убрать, - сообщили в комитете по здравоохранению.