Следком заинтересовался жалобами жителей Мурино на невыносимую вонь

Следком проверит жалобы жителей Мурино на резкий запах в районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком проведет проверку после жалоб жителей Мурино не невыносимый запах, который чувствуется в районе. Горожане обратились в СМИ за помощью, сетуя на сильную аллергию, тошноту и головные боли из-за неизвестной вони. Под подозрения местных жителей попали несколько предприятий, который находятся вблизи Мурино.

- По данному факту проводится доследственная проверка. На место выезжали следователи, следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники комитета экологического надзора. После итогов проверки будет принято процессуальное решение, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, что чуть ранее Роспотребнадзор закрыл один из заводов в Мурино, который сжигал медицинские отходы. Из-за него в округе как раз стоял резкий запах. После резонанса в СМИ власти Ленобласти пообещали, что сжигания медотходов в регионе больше не будет.