Петербуржцы сдали больше 80 литров крови в День донора в октябре

Петербуржцы сдали больше почти 83 литра крови в минувший День донора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга сдали 82,3 литра крови в прошедший День донора в октябре. Напомним, всех желающих ждали в шести пунктах переливания. Отдельное объявление сделала даже Мариинская больница из-за критического недостатка крови. В итоге на просьбу откликнулись 183 донора, несмотря на пандемию коронавируса. Традиционно активны были студенты-волонтеры.

- Сегодня я стала донором крови в третий раз. Когда я увидела, что во многих отделениях переливания не хватает компонентов, то решила, что надо действовать и помогать. Сегодняшний день донора был очень спокойным. Я очень рада, что люди так ответственно относятся к сдаче крови в такой непростой период. Очень много было первичных доноров, - цитируют студентку РГГМУ Анну Федорову в пресс-службе Смольного.

Отметим, что во время пандемии на всех пунктах переливания действуют ограничения. На входе у доноров измеряют температуру бесконтактным термометром. Затем посетители обязаны надеть маски и обработать руки антисептиком.