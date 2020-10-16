Бомж представился бизнесменом и обманул батюшку на 42 тысячи рублей в Санкт-Петербурге

Бездомный обхитрил петербургского батюшку на 42 тысячи рублей.

Бездомный житель Северной столицы решил покуситься на святое – обмануть батюшку Петербургской епархии. Он заявился в церковь, где представился состоятельным бизнесменом, который хочет пожертвовать около 3 млн рублей. Однако злоумышленник тут же посетовал на то, что его дар не денежный – якобы это 38 автомобилей, груженных стройматериалами. Он попросил батюшку заплатить за бензин до дороги в Санкт-Петербург.

- Священнослужитель отдал «благодетелю» 42 тысячи рублей. После этого 36-летний мужчина скрылся. Оказалось, что он на маршрутке уехал в Великий Новгород. Там его задержали полицейские петербургского розыска, которые выяснили, что никакой он не бизнесмен, а обычный безработный бомж, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По статье за мошенничество хитрому бездомному грозит до двух лет лишения свободы.