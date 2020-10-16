Оперативника из Санкт-Петербурга поймали с поличным на взятке в 3 млн рублей

Петербургского полицейского поймали с поличным при попытке забрать взятку. Фото: Олег ЗОЛОТО

ФСБ поймала петербургского полицейского при попытке получить взятку на улице Николая Рубцова. По версии следствия, старший оперуполномоченный уже давненько приметил себе жертву – местную жительницу, в отношении которой сотрудники МВД хотели провести проверку о возможном мошенничестве с ее стороны. Оперативник не раз встречался с представителем петербурженки и вбил ему в голову, что якобы может помочь в отказе возбуждения уголовного дела. Цена вопроса – 3 млн рублей.

Вот только полицейский не знал, что за ним внимательно следят.

- Вечером 15 октября его задержали силами УФСБ при передаче муляжа денежных средств. Подозреваемый признал свою вину. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.