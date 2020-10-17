«Самая влиятельная девушка»: Ольге Бузовой вручили сертификаты Книги рекордов России

Ольга Бузова показала свои новенькие сертификаты Книги рекордов России. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова наконец-то получила сертификаты Книги рекордов России, официально подтверждающие ее лидерство по числу подписчиков в Instagram на территории нашей страны и СНГ. Напомним, что телеведущая и певица еще в январе 2020 года с триумфом обошла по этому показателю мировую звезду UFC Хабиба Нурмагомедова. Сейчас у Ольги 22 миллионов подписчиков в популярной соцсети.

Заслуженные призы в руках, пожалуй, самой известной персоны в российском шоу-бизнесе на данный момент. Фото: instagram.com/buzova86/

- Второй сертификат мне выдали как самой влиятельной девушке в Instagram. Это что-то невероятно, спасибо за вашу поддержку и веру в меня. За то, что вы так долго со мной. Я вас всех 22 000 000 человек люблю. Вы моя самая большая семья. Дальше – больше! – рассказала Ольга в «историях» своего Instagram.

Напомним, ранее в Сети появились слухе о расставании певицы со своим парнем, рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. Однако это опровергли как мама Бузовой, так и родственники ее молодого человека.