16-летний пранкер пробежал по машине ДПС в центре Санкт-Петербурга

Подросток пробежал по машине ДПС в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летний пранкер пробежал по патрульной машине ДПС на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Подросток решил заработать себе еще щепотку славы в интернете. Не исключено, что в этот момент его снимали на камеру товарищи. Инспекторы ГИБДД шутку не оценили и после пары секунд замешательства включили спецсигналы и погнались за дерзким юнцом, который молнией умчался в сторону торгового центра «Галерея».

- После недолгой погони пранкера задержали. 16-летнего шутника ждет штраф за мелкое хулиганство. Пробег по машине ДПС и момент задержания попали на камеры видеонаблюдения, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Напомним, ранее блогеры-шутники помыли патрульный автомобиль ДПС прямо на Дворцовой площади. В итоге они уехали в отдел полиции за протоколом по мелкому хулиганству.