Холодно, но не слишком: погода в Санкт-Петербурге на субботу, 17 октября

Погода еще дает возможность погулять по паркам и насладиться золотой осенью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящая температурная осень пришла в Петербург. Если днем термометры еще показывают более-менее приличный «плюс», то по ночам уже бывают нулевые температуры, а автомобилистам по утрам приходится чистить стекла машин от изморози. Такой, прохладной но солнечной будет погода и в наступившую субботу.

- 17 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром составит +2...+4 градуса, днем поднимется до +6...+8. Атмосферное давление будет понижаться после ночного повышения.

На 9:00 утра в городе ясно, из-за облаков выглянуло солнце и ярко освещает крыши Северной столицы. Тем не менее на улице прохладно: всего 3,3 градуса выше ноля. Ветер юго-западный, почти незаметный, скоростью 1-3 метра в секунду.

Давление составляет 763,1 мм ртутного столба, а влажность достигает 89%.