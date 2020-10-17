Полиция нашла 19 «резиновых» квартир с мигрантами в Красногвардейском районе

Полиция рейд по "резиновым" квартирам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Больше 40 нелегальных мигрантов выявили сотрудники полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, которые прошли по жилым домам с рейдом по поиску так называемых «резиновых» квартир.

- Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рейд по квартирам отправились больше 60 участковых, которые проверили 3,5 тысячи квартир. В 129 случаях законность сдачи квартиры внаем вызвала вопросы. А 19 квартир оказались мини-общежитиями для мигрантов. А еще одна - превращена в хостел.

43 иностранца были задержаны за нарушение миграционных правил. им грозит штраф и возможная депортация, а хозяевам квартир придется разбираться с жилищной инспекцией. Все материалы проверки ушли именно туда.