«Зенит» сыграет с «Сочи» в 11-м туре Российской Премьер-лиги

"Зенит" примет на домашнем стадионе ФК "Сочи". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» после перерыва на игры сборной возобновляет матчи в Российской Премьер-лиге . В рамках 11-го тура РПЛ сине-бело-голубые на домашней арене примут одного из неожиданных лидеров турнира - футбольный клуб «Сочи».

- Матч против «Сочи» пройдет в субботу, 17 октября, и начнется в 14:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Известно, что матч обслужит бригада ростовского арбитра Сергея Иванова. На игре будет работать и система «видеогол» (VAR).

Игра состоится на «Газпром Арене», а чтобы попасть на стадион болельщикам придется соблюдать санитарные правила и пройти досмотр. Поэтому их просят приходить без лишних вещей и сумок.

Напомним, что «Сочи», в котором играет чуть-ли не половина бывших игроков «Зенита», в прошлом сезоне чудом не вылетел в первую лигу, однако в нынешнем чемпионате закрепился в стане лидеров. У южан в активе 19 очков - на два меньше, чем у «Зенита» - с которыми они занимают четвертое место.