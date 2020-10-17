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32 736 человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге.

Последние данные на 17 октября приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Больше 32 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки.

Больше 32 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 32 человек сделали тесты на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19».

- За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 736 человек. Под медицинским наблюдением находится 2982 петербуржца. Из них 39 - в обсерваторе, 1010 - контактные, 1933 - на самоизоляции, - информирует пресс-служба Смольного.

Также сообщается, что операторами единой городской справочной службы «122» обработано 293 вызова, связанным с коронавирусом.

Кроме телефонной справочной службы помощь петербуржцам оказывают и волонтеры. Они работают во временных госпиталях в «Ленэкспо», пансионате «Заря», а также ходят по домам, выполняя заявки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 436 петербургских волонтеров, из которых 284 аккредитованы и прошли обучение. За минувшие сутки они выполнили 291 заявку.

Горожане, которым необходима помощь волонтеров, могут обратиться на горячую линию по номеру: 8-800-200-34-11.