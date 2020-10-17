Полицейские задержали квартирного вора, напавшего на ребенка во время ограбления

Полиция нашла квартирного вора, угрожавшего ребенку пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли мужчину, подозреваемого в ограблении квартиры на аллее Поликарпова, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. Все произошло днем 13 октября, когда дома был только 9-летний школьник, а его мать, работающая санитаркой в судебном морге, была на смене.

- По словам заявительницы, неизвестный мужчина проник в квартиру через балконную дверь, напал на ее сына и направил на него предмет, похожий на пистолет, после чего открыто похитил телевизор, мобильный телефон, две электронные гитары, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общий ущерб женщина оценила в 101 тысячу рублей но главное, что ребенок был сильно напуган появившимся ниоткуда разбойником. Уголовное дело было заведено по статье «Разбой», а 16 октября полицейские задержали жителя деревни Новое Девяткино.

Неоднократно судимый мужчина уже во всем сознался. Ему грозит новый срок - срок от семи до двенадцати лет за решеткой на усмотрение суда.