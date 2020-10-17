Еще 31 человек умер от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 31 человек умер от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 31 смерть по причине коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге лечащие врачи и эксперты Комиссии по летальным исходам. Город вновь уверенно держит первое место по этому печальному показателю, обогнав даже Москву с ее 13-миллионным населением. Там за сутки скончались всего два пациента с «ковидом». Впрочем, это может быть разница в подаче статистики, ведь накануне в столице скончались больше 50 больных.

- На утро 17 октября в России зафиксировано еще 279 смертей от коронавируса. Общее количество умерших достигло 24 002, - сообщает информцентр федерального Оперативного штаба.

На Москву приходится 5852 летальных исхода, в Санкт-Петербурге скончались от коварной болезни 3376 человек.

Отметим, что в городе опять побит суточный рекорд по заболеваемости. Диагноз «коронавирус» поставили еще 659 горожанам. При этом выздороветь за минувший день успели только 330 пациентов. Поэтому число тех, кто находится в активном состоянии болезни вновь выросло и достигло 14 676 человек.