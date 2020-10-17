7-дневного мальчика, рожденного суррогатной мамой для китайцев, госпитализировали в Петербурге

Детей от суррогатных мам пока отправят по больницам. Отправка их в Китай задерживается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

7-дневного малыша, рожденного в Санкт-Петербурге суррогатной матерью, срочно госпитализировали в одну из городских больниц. Перед госпитализацией за младенцем присматривала няня компании-посредника BluedBaby, которая и занимается отправкой детей в КНР. Женщина заметила неладное и позвонила по «03».

- Совместно с органами опеки Калининского района организована госпитализация ребенка (мальчик 7-дневного возраста) в детскую больницу. Ранее он был передан представителю китайской компании BluedBaby, - рассказали «КП-Петербург» в аппарате детского омбудсмена Анны Митяниной.

Напомним, что 14 октября в Петербурге умер малыш, также рожденный для граждан Китая. А 8 октября в Ленобласти скончалась 5-месячная девочка. Оба ребенка должны были улететь в КНР через фирму-посредника, но из-за коронавирусных ограничений отправка задержалась.

На данный момент у компании остается еще четверо неотправленных новым родителям детей. Всех их пока собираются положить в больницы под присмотр врачей.