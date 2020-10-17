200 миллионов рублей необоснованных трат музея-памятника «Исаакиевский собор» заинтересовали главу Следственного комитета

СК проверит траты руководства Исаакиевского собора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургшскому управлению СК начать проверку результатов инспекции музея-памятника «Исаакиевский собор», который провела городская контрольно-счетная палата. Ревизоры нашли многомиллионные траты, который посчитали необоснованными.

- В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что контролирующие органы выявили более 200 миллионов рублей необоснованных трат администрацией государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В частности, о возможных злоупотреблениях при реставрации собора, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Внимание СМИ привлекли не только траты на различные мероприятия, в том организацию концертов, и прочее, но зарплата директора музея Юрия Мудрова. Как оказалось, он не только поднял себе зарплату, но и оформил на дополнительную ставку, открытую ввиду отсутствия специалиста.

Все это теперь изучат следовали СК. А по результатам проверки будет решаться вопрос об уголовном деле.