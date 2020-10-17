Петербуржцы показали английским журналистам как правильно собирать грибы

Петербургские грибники показали англичанам, как ходить в лес. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские грибники открыли удивительный мир тихой охоты английским журналистам. Те делают серию репортажей о том, как люди переживают пандемию и проводят свой, сильно изменившийся досуг. А сбор грибов - это очень русское занятие, о котором за границей практически ничего не знают.

- Напоследок, под занавес сезона, ну очень захотелось грибного супчика. Поехали, поснимали, набрали, сварили. Их мало, но они еще существуют, вот так порадовал лес, слов нет! - рассказывает участница сообщества «Грибы и грибники СПб» ВКонтакте Наталья.

По словам петербурженки, ее новые друзья оказались с британского отделения американского телеканала VICE. Им женщина и рассказала, как искать грибы, отличать съедобные от ядовитых и прочие тонкости ремесла, которые можно объяснить за один съемочный день.

- Целая международная история грибников в условиях локдауна и как это хобби помогает справиться с пандемией, а в конце традиционный грибной супчик, - делится радостью Наталья.