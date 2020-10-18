В Санкт-Петербурге на Наставников иномарка сбила 91-летнюю пенсионерку насмерть на "зебре"

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельная авария произошла вечером в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 45-летняя женщина ехала за рулем Рено, когда на проспекте Наставников наехала на 91-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В деле разбираются сотрудники полиции, которые опрашивают водителя и очевидцев.