Обещанный снег и не выше +5 градусов: погода на понедельник, 19 октября в Санкт-Петербурге

Первый снег в Петербурге так и не пошел. Фото: Александра СУРИС

Первый снег, который синоптики обещали на понедельник, в Петербурге так и не выпал. После холодной ночи улицы города чисты и не имеют даже легкого белого налета. Впрочем, мокрый снег с дождем может пойти и в течение дня, хоть температура и будет плюсовой.

- 19 октября в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха утром +1…+3, днем +3…+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться после ночного понижения, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Но пока в городе лишь пасмурно и без осадков. На 7:45 утра термометры показывают +2,9 градуса, дует юго-западный ветер скоростью 3-5 метров в секунду, что дает еще более прохладные ощущения.

Давление составляет 747,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 88%.

ОБНОВЛЕНО: Читатели "КП-Петербург" сообщают, что в Купчино снег все же пошел.