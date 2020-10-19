Кот погиб при пожаре в многоэтажке на проспекте Ветеранов

Кот погиб при пожаре на проспекте Ветеранов. Хозяйку спасли соседи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезный пожар произошел вечером воскресенья на проспекте Ветеранов. Здесь, на девятом этаже жилого дома горела двухкомнатная квартира. В ней отрезанными от выхода огнем оказались девушка и ее кот.

- Девушка побежала к выходу, но из-за дыма не смогла открыть дверь и, поняв, что потеряет сознание добежала до кухни и высунулась в окно. Стала звать на помощь. 12 минут нам с соседом понадобилось на то, чтобы с помощью топора и молотка взломать крепкую железную дверь, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сосед погорелицы Александр.

По его словам, девушку спасло накинутое на себя мокрое полотенце, через которое она дышала. После того, как входную дверь взломали, хозяйка смогла пробежать черед дым и пламя и выбраться из квартиры.

- Пожарные прибыли еще через 10 минут. К сожалению, погиб кот оставшийся в комнате, - отмечают спасители девушки.

В петербургском управлении МЧС уточняют, что от времени поступления вызова до ликвидации огня прошло 22 минуты. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.