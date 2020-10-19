«Купчино заметает»: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

В Петербурге выпал первый снег. Но уже весь растаял. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Снег, обещанный на понедельник синоптиками, все же выпал в Петербурге. Сначала его ждали в минувшую пятницу, но потом перенесли на воскресенье, тогда припорошило. А первые крупные хлопья начали падать около 8 утра понедельника.

- В Купчино метель, - сообщают читатели и сотрудники петербургской «Комсомолки», живущие в этом районе.

По словам горожан, минут 15-20 крупные хлопья снега кружили в воздухе, но таяли, соприкоснувшись с землей.

Вскоре снег пошел и в других частях города. Такие же крупные хлопья начали падать в Приморском районе, ближе к метро «Беговая».

Напомним, что, по словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, снег будет идти в Петербурге до среды включительно. Тогда же будет и самый холодный день. А вот с четверга немного потеплеет, и температура повысится до +9. В пятницу днем ждут уже +11, а к выходным погода традиционно испортится.